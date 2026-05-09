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Barbecues de l’été! Argentat-sur-Dordogne

Barbecues de l’été! Argentat-sur-Dordogne

Barbecues de l’été! Argentat-sur-Dordogne vendredi 10 juillet 2026.

Ville : 19400 Argentat-sur-Dordogne

Département : Corrèze

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Argentat-sur-Dordogne

Barbecues de l’été!

Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10 2026-08-14 2026-08-28

Retour des célèbres barbecues de l’été à Argentat avec la présence de nombreux commerces et producteurs locaux, une animation musicale et la buvette de Tous sur le pont   .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 17 66  ccaa-argentat@wanadoo.fr

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English : Barbecues de l’été!

L’événement Barbecues de l’été! Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-09 par Corrèze Tourisme

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