Argentat-sur-Dordogne

Barbecues de l’été!

Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-14 2026-08-28

Retour des célèbres barbecues de l’été à Argentat avec la présence de nombreux commerces et producteurs locaux, une animation musicale et la buvette de Tous sur le pont .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 17 66 ccaa-argentat@wanadoo.fr

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English : Barbecues de l’été!

L’événement Barbecues de l’été! Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-09 par Corrèze Tourisme