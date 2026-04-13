Argentat-sur-Dordogne

L’eau, un patrimoine à préserver, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat

avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Le rivière Dordogne et la réserve départementale abritent une faune aquatique remarquable. Venez découvrir les petits et grands animaux aquatiques, et le fonctionnement de cet écosystème .

avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 78 21

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English : L’eau, un patrimoine à préserver, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat

L’événement L’eau, un patrimoine à préserver, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-13 par Corrèze Tourisme