Argentat-sur-Dordogne

Les échappées vertes à Argentat

Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 19:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Benjamin Potel, guide nature professionnel, propose une balade découverte du patrimoine naturel des bords de la Dordogne à Argentat-sur-Dordogne. Cette sortie permet d’observer la faune, la flore et les milieux naturels tout en découvrant les richesses environnementales du territoire au fil d’un parcours accessible au plus grand nombre. .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04 bpotel.bp3v@gmail.com

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English : Les échappées vertes à Argentat

L’événement Les échappées vertes à Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-09 par Corrèze Tourisme