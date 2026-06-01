Argentat-sur-Dordogne

Visite guidée A la découverte du centre historique d’Argentat

Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-06-30

La Maison du Patrimoine propose chaque mardi de juillet et août, une visite guidée pour découvrir le centre historique d’Argentat. Rdv Maison du Patrimoine à 18h Réservation sur place, jusqu’au mardi avant 17 h ou par téléphone au 05 55 28 06 16 .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 06 16

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English : Visite guidée A la découverte du centre historique d’Argentat

L’événement Visite guidée A la découverte du centre historique d’Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-05 par Corrèze Tourisme