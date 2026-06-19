Festival Party Pature Argentat-sur-Dordogne
Festival Party Pature Argentat-sur-Dordogne vendredi 10 juillet 2026.
Argentat-sur-Dordogne
Festival Party Pature
26, route d’Argentat Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-10
Pour la seconde édition du festival Party Pature en Corrèze, venez vibrer dans une ambiance conviviale et bienveillante au cœur de la nature près de Saint-Martin-la-Méanne Vous pourrez camper gratuitement sur le site après l’achat de vos entrées, participer à des jeux, profiter du coin chill, de la buvette ou des points de restauration sur place. Plus qu’un festival, c’est une expérience ! .
26, route d’Argentat Argentat-sur-Dordogne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 18 43 54
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English : Festival Party Pature
L’événement Festival Party Pature Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-19 par Corrèze Tourisme
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