Argentat-sur-Dordogne

Festival Party Pature

26, route d’Argentat Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-10

Pour la seconde édition du festival Party Pature en Corrèze, venez vibrer dans une ambiance conviviale et bienveillante au cœur de la nature près de Saint-Martin-la-Méanne Vous pourrez camper gratuitement sur le site après l’achat de vos entrées, participer à des jeux, profiter du coin chill, de la buvette ou des points de restauration sur place. Plus qu’un festival, c’est une expérience ! .

26, route d’Argentat Argentat-sur-Dordogne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 18 43 54

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English : Festival Party Pature

L’événement Festival Party Pature Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-19 par Corrèze Tourisme