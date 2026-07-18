Festival Dordogne et Gabare Argentat-sur-Dordogne
samedi 1 août 2026 · Argentat-sur-Dordogne
Informations pratiques
Argentat-sur-Dordogne
Festival Dordogne et Gabare
Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Spectacle d’Art et de Traditions populaires, les Echos Limousins invitent Les Gâs du Tsarollais (Bourgogne) et Les Pastoureaux de la Valoine (Limousin)
Buvette et petite restauration sur place .
Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 28 48 58
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English : Festival Dordogne et Gabare
L’événement Festival Dordogne et Gabare Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-16 par Corrèze Tourisme
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