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Festival Dordogne et Gabare Argentat-sur-Dordogne

samedi 1 août 2026 · Argentat-sur-Dordogne

Festival Dordogne et Gabare Argentat-sur-Dordogne

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place Joseph Faure
Ville
19400 Argentat-sur-Dordogne
Département
Corrèze
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Argentat-sur-Dordogne

Festival Dordogne et Gabare

Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Spectacle d’Art et de Traditions populaires, les Echos Limousins invitent Les Gâs du Tsarollais (Bourgogne) et Les Pastoureaux de la Valoine (Limousin)
Buvette et petite restauration sur place   .

Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 28 48 58 

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English : Festival Dordogne et Gabare

L’événement Festival Dordogne et Gabare Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-16 par Corrèze Tourisme

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