Informations pratiques

Argentat-sur-Dordogne

Festival Dordogne et Gabare

Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Spectacle d’Art et de Traditions populaires, les Echos Limousins invitent Les Gâs du Tsarollais (Bourgogne) et Les Pastoureaux de la Valoine (Limousin)

Buvette et petite restauration sur place .

Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 28 48 58

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English : Festival Dordogne et Gabare

L’événement Festival Dordogne et Gabare Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-16 par Corrèze Tourisme