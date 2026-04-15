Découverte des relations plantes insectes, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne
Découverte des relations plantes insectes, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne dimanche 26 juillet 2026.
Argentat-sur-Dordogne
Découverte des relations plantes insectes, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat
avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Depuis près de 15 millions d’années, les plantes et les insectes ont construit des relations fortes et étroites. Les insectes pollinisent les plantes , les utilisent pour s’alimenter, se cacher, se reproduire etc. Inversement, les plantes ont besoin des insectes pour produire des graines, se protéger e prédateurs, améliorer le sol pour une meilleure croissance etc… .
avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79
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English : Découverte des relations plantes insectes, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat
L’événement Découverte des relations plantes insectes, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-15 par Corrèze Tourisme
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