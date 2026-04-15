Argentat-sur-Dordogne

Découverte des relations plantes insectes, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat

avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Depuis près de 15 millions d’années, les plantes et les insectes ont construit des relations fortes et étroites. Les insectes pollinisent les plantes , les utilisent pour s’alimenter, se cacher, se reproduire etc. Inversement, les plantes ont besoin des insectes pour produire des graines, se protéger e prédateurs, améliorer le sol pour une meilleure croissance etc… .

avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79

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English : Découverte des relations plantes insectes, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat

L’événement Découverte des relations plantes insectes, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-15 par Corrèze Tourisme