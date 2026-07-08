Informations pratiques

Argentat-sur-Dordogne

Marché aux potiers d’Argentat-sur-Dordogne

Place Bad Konig Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Edition 2025 en cours 40 potiers de toute la France vous accueillent pour sa 37ème édition Durant les 2 jours, ateliers familiaux, animations archéologiques Restauration sur place .

Place Bad Konig Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 47 09 terralimosina@gmail.com

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English : Marché aux potiers d’Argentat-sur-Dordogne

L’événement Marché aux potiers d’Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme