Marché aux potiers d’Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne
samedi 1 août 2026 · Argentat-sur-Dordogne
Informations pratiques
Argentat-sur-Dordogne
Marché aux potiers d’Argentat-sur-Dordogne
Place Bad Konig Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Edition 2025 en cours 40 potiers de toute la France vous accueillent pour sa 37ème édition Durant les 2 jours, ateliers familiaux, animations archéologiques Restauration sur place .
Place Bad Konig Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 47 09 terralimosina@gmail.com
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English : Marché aux potiers d’Argentat-sur-Dordogne
L’événement Marché aux potiers d’Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme
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