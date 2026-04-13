Argentat-sur-Dordogne

Du bon usage des plantes sauvages, réserve départementale de biodiversité d’Argentat

Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Balade conviviale dédiée aux usages actuels et anciens des herbes, arbustes et arbres se développant le long des sentiers de la réserve .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04

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English : Du bon usage des plantes sauvages, réserve départementale de biodiversité d’Argentat

L’événement Du bon usage des plantes sauvages, réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-13 par Corrèze Tourisme