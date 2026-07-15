Bourse d’échange auto-moto Argentat-sur-Dordogne
samedi 12 septembre 2026 · Argentat-sur-Dordogne
Informations pratiques
Argentat-sur-Dordogne
Bourse d’échange auto-moto
Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-13 19:30:00
Date(s) :
2026-09-12
La bourse d’échange autos motos réunit collectionneurs, passionnés et professionnels autour de pièces détachées, accessoires, miniatures, documentation et véhicules anciens. Une exposition de véhicules est proposée ainsi qu’un espace de vente de véhicules d’occasion de gré à gré. Une restauration et une buvette sont disponibles sur place pendant toute la durée de la manifestation. .
Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 88 26 00 dominique001953@aol.com
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English : Bourse d’échange auto-moto
L’événement Bourse d’échange auto-moto Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-10 par Corrèze Tourisme
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