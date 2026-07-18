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AGENDA · Argentat-sur-Dordogne

Concert de Hazel Trio chez Bonny & Read Argentat-sur-Dordogne

vendredi 7 août 2026 · Argentat-sur-Dordogne

Concert de Hazel Trio chez Bonny & Read Argentat-sur-Dordogne

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
2 Rue du Teil
Ville
19400 Argentat-sur-Dordogne
Département
Corrèze
Tarif

Argentat-sur-Dordogne

Concert de Hazel Trio chez Bonny & Read

2 Rue du Teil Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Venez guincher lors d’un bal folk généreux aux couleurs des musiques du monde, des airs traditionnels et du jazz.   .

2 Rue du Teil Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 63 

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English : Concert de Hazel Trio chez Bonny & Read

L’événement Concert de Hazel Trio chez Bonny & Read Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-18 par Corrèze Tourisme

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