Informations pratiques

Argentat-sur-Dordogne

Concert de Hazel Trio chez Bonny & Read

2 Rue du Teil Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez guincher lors d’un bal folk généreux aux couleurs des musiques du monde, des airs traditionnels et du jazz. .

2 Rue du Teil Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 63

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English : Concert de Hazel Trio chez Bonny & Read

L’événement Concert de Hazel Trio chez Bonny & Read Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-18 par Corrèze Tourisme