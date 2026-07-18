Concert de Hazel Trio chez Bonny & Read Argentat-sur-Dordogne
vendredi 7 août 2026 · Argentat-sur-Dordogne
Informations pratiques
Argentat-sur-Dordogne
Concert de Hazel Trio chez Bonny & Read
2 Rue du Teil Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Venez guincher lors d’un bal folk généreux aux couleurs des musiques du monde, des airs traditionnels et du jazz. .
2 Rue du Teil Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 63
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English : Concert de Hazel Trio chez Bonny & Read
L’événement Concert de Hazel Trio chez Bonny & Read Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-18 par Corrèze Tourisme
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