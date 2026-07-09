Informations pratiques

Argentat-sur-Dordogne

Festival de la Luzège Figaro divorce

Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Figaro divorce est une pièce de théâtre mise en scène par Fabrice Henry et présentée par le Festival de la Luzège lors de sa 40e édition en 2026. Basée sur l’œuvre d’Ödön von Horváth, cette adaptation grand format avec huit comédiens et une musique inspirée des années 80 raconte les péripéties de Figaro et Suzanne .

Au début de la Révolution, Figaro et Suzanne suivent par fidélité leurs maîtres, le comte et la comtesse Almaviva, sur les routes de l’exil. Mais loin de leur pays, les rêves d’une nouvelle vie s’effritent et les destins basculent. .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 40 05 94 laluzege@gmail.com

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English : Festival de la Luzège Figaro divorce

L’événement Festival de la Luzège Figaro divorce Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme