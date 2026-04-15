Argentat-sur-Dordogne

Les espèces exotiques envahissantes, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat

avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Les espèces exotiques envahissantes sont une des causses de réduction de la biodiversité, elles viennent de nombreuses régions du globe et sont souvent très compétitives, ce qui en fait de sérieux concurrents pour la flore et la faune locale. Cette visite nature commentée sera une belle occasion de les découvrir et de recueillir des astuces pour éviter de le voir se multiplier dans nos espaces naturels .

avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79

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English : Les espèces exotiques envahissantes, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat

L’événement Les espèces exotiques envahissantes, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-15 par Corrèze Tourisme