Argentat-sur-Dordogne

A la recherche es aigles de la vallée, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat

avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Milans, éperviers, circaètes, faucons, balbuzards et même aigles évoluent dans la vallée de la Dordogne. Ces oiseaux de proies, redoutables prédateurs, sont souvent confondues. Apprenez à les reconnaître et connaître leurs mœurs avec un ornithologue .

avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 78 21

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English : A la recherche es aigles de la vallée, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat

L’événement A la recherche es aigles de la vallée, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-15 par Corrèze Tourisme