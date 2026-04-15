A la recherche es aigles de la vallée, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne
A la recherche es aigles de la vallée, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne dimanche 16 août 2026.
Argentat-sur-Dordogne
A la recherche es aigles de la vallée, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat
avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 12:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Milans, éperviers, circaètes, faucons, balbuzards et même aigles évoluent dans la vallée de la Dordogne. Ces oiseaux de proies, redoutables prédateurs, sont souvent confondues. Apprenez à les reconnaître et connaître leurs mœurs avec un ornithologue .
avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 78 21
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L’événement A la recherche es aigles de la vallée, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-15 par Corrèze Tourisme
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