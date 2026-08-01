Spectacle Chien d’la casse à Saint-Bazile-de-la-Roche Argentat-sur-Dordogne
vendredi 14 août 2026 · Argentat-sur-Dordogne
Informations pratiques
Argentat-sur-Dordogne
Spectacle Chien d’la casse à Saint-Bazile-de-la-Roche
Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14 23:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Aujourd’hui c’est un jour spécial. Surprise ! Il y a des gens. Dans la rencontre, il se raconte, démonte et se montre. Une histoire se dessine, la sienne, quelques tranches de vies réelles ou rêvées. En marge, la vie fleurit, en crasse, elle s’endurcit.
Clown, animation d’objets et musique, plongez dans l’univers de Polko Gazoal !
Restauration possible sur place sur réservation au 06 74 01 66 91.
Repas poulet yassa, gâteau patate douce
À partir de 7 ans .
Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 01 66 91
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English : Spectacle Chien d’la casse à Saint-Bazile-de-la-Roche
L’événement Spectacle Chien d’la casse à Saint-Bazile-de-la-Roche Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-28 par Corrèze Tourisme
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