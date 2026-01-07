A la découverte des oiseaux chanteurs et nicheurs à l’Étang de Beaumont Neung-sur-Beuvron

A la découverte des oiseaux chanteurs et nicheurs à l’Étang de Beaumont

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et ses conservateurs bénévoles, vous proposent une animation nature sur l’Espace naturel sensible de l’Étang de Beaumont. Situé au cœur de la Sologne des étangs, cet étang figure parmi les plus grands et les plus remarquables de la Sologne.

Vous apprendrez à reconnaître les chants des passereaux mais aussi à identifier les oiseaux d’eau sur l’étang, dans les roselières et les buissons autour de l’étang. Inscription obligatoire avant le 15 mai midi au 02 47 27 81 03 (lieu de rdv communiqué à l’inscription, NEUNG-SUR-BEUVRON). Cette animation gratuite est proposée dans le cadre Le 41 par nature du Département de Loir-et-Cher, l’opération nationale Fréquence Grenouille, initiée chaque année par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, de Naturellement dehors de l’Agence Régionale de la Biodiversité Centre-Val de Loire et de la Fête de la nature. .

The Conservatoire d?espaces naturels Centre-Val de Loire and its volunteer conservators invite you to take part in a nature activity at the Etang de Beaumont sensitive natural area. Located in the heart of the Sologne region, this pond is one of the largest and most remarkable in the region.

