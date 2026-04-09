A la découverte des orchidées du Bastberg Bouxwiller
A la découverte des orchidées du Bastberg Bouxwiller samedi 30 mai 2026.
Bouxwiller
A la découverte des orchidées du Bastberg
Colline du Bastberg Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
À la fois discrètes et éclatantes, sauvages et pourtant si fragiles partez à la découverte des orchidées sauvages et de la flore unique de la colline calcaire du Bastberg lors d’une balade immersive.
À la fois discrètes et éclatantes, sauvages et pourtant si fragiles partez à la découverte des orchidées sauvages et de la flore unique de la colline calcaire du Bastberg lors d’une balade immersive.
La sortie est financée par la Collectivité Européenne d’Alsace.
Inscription obligatoire via ce lien https://www.helloasso.com/associations/association-les-piverts/evenements/la-decouverte-des-orchidees-du-bastberg-30-05-2026 .
Colline du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 44 86 contact@lespiverts.org
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English :
Discreet yet radiant, wild yet fragile: discover the wild orchids and unique flora of the Bastberg limestone hill on an immersive walk.
L’événement A la découverte des orchidées du Bastberg Bouxwiller a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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