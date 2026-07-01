Informations pratiques

Molsheim

A la découverte des plantes sauvages comestibles

parking de l’Alsace Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28 09:59:00

fin : 2026-07-28 11:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Lors de cette balade pour toute la famille, venez découvrir les plantes sauvages comestibles de l’été, leurs bienfaits pour votre santé et comment les cuisiner.

Lors de cette balade pour toute la famille, venez découvrir les plantes sauvages comestibles de l’été, leurs bienfaits pour votre santé et comment les cuisiner. Peut-être même écouter des contes et légendes sur les plus communes d’entre elles. Nous terminerons la balade par une petite dégustation. .

parking de l’Alsace Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 32 43 80 contact@lenvertdudecor.fr

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English :

On this family-friendly walk, come discover summer’s edible wild plants, their health benefits, and how to cook with them.

L’événement A la découverte des plantes sauvages comestibles Molsheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig