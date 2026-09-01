Informations pratiques

Bois-Héroult

A la découverte du 17e siècle et du costume historique

400 Rue du Château Bois-Héroult Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Conférence et démonstration d’habillage à 15h, (mode, costume et anecdotes historiques) par Sophie Peduzzi. 16h, promenade royal et déambulation musicale costumée dans le parc pour petits et grands avec la troupe Itinérance d’un Roi . .

400 Rue du Château Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie domainedeboisheroult@gmail.com

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English : A la découverte du 17e siècle et du costume historique

L’événement A la découverte du 17e siècle et du costume historique Bois-Héroult a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin