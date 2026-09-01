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AGENDA · Bois-Héroult

A la découverte du 17e siècle et du costume historique Bois-Héroult

samedi 19 septembre 2026 · Bois-Héroult

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
400 Rue du Château
Ville
76750 Bois-Héroult
Département
Seine-Maritime
Tarif

Bois-Héroult

A la découverte du 17e siècle et du costume historique

400 Rue du Château Bois-Héroult Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Conférence et démonstration d’habillage à 15h, (mode, costume et anecdotes historiques) par Sophie Peduzzi. 16h, promenade royal et déambulation musicale costumée dans le parc pour petits et grands avec la troupe Itinérance d’un Roi .   .

400 Rue du Château Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie   domainedeboisheroult@gmail.com

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English : A la découverte du 17e siècle et du costume historique

L’événement A la découverte du 17e siècle et du costume historique Bois-Héroult a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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