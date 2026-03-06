À la découverte du Balbuzard pêcheur

La Chapelle-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-08-28 12:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Au loin, un oiseau vole dans le ciel. Il plonge dans la Loire pour attraper sa proie puis se pose sur un arbre mort pour manger le poisson.

Ce rapace blanc et marron foncé a un bandeau noir sur les yeux c’est le Balbuzard pêcheur.

Venez le découvrir lors d’une sortie naturaliste ligérienne.

La Chapelle-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 82 76 92 57 jean-michel.feuillet@lpo.fr

English :

In the distance, a silhouette appears against the sky above the river. It’s a bird of prey, flying in place.

Suddenly, it dives for a fish. The white and brown bird takes off, then catches warm air currents that propel it into the sky. But who is he?

