La Chapelle-sur-Loire

Les Vignerons passent à table Chez Demi-Sel avec le Domaine des Ouches

9 Rue de Tours La Chapelle-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 52 – 52 – EUR

52

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Et si vous profitiez d’une soirée Les Vignerons passent à table pour venir découvrir cette toute nouvelle table ligérienne en compagnie du Domaine des Ouches ?

Et si vous profitiez d’une soirée Les Vignerons passent à table pour venir découvrir cette toute nouvelle table ligérienne en compagnie du Domaine des Ouches ?

Des produits frais et locaux, un repas d’exception imaginé autour d’accords mets et vins à partager avec le vigneron lui-même… Vivez une expérience gastronomique exceptionnelle ! 52 .

9 Rue de Tours La Chapelle-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 68 00 25 48

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English :

Why not take advantage of an evening at Les Vignerons passent à table to discover this brand new Loire table in the company of Domaine des Ouches?

L’événement Les Vignerons passent à table Chez Demi-Sel avec le Domaine des Ouches La Chapelle-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-29 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE