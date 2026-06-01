Les Vignerons passent à table Chez Nuances avec le Domaine de la Chevalerie La Chapelle-sur-Loire
Les Vignerons passent à table Chez Nuances avec le Domaine de la Chevalerie La Chapelle-sur-Loire jeudi 23 juillet 2026.
La Chapelle-sur-Loire
Les Vignerons passent à table Chez Nuances avec le Domaine de la Chevalerie
10 Rue de Tours La Chapelle-sur-Loire Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Le restaurant Nuances et le Domaine de la Chevalerie vous invitent à une expérience gastronomique exclusive !
Un dîner où la créativité culinaire rencontre les bouteilles de vin, pour une soirée où chaque bouchée se mêle parfaitement à chaque gorgée.
Le restaurant Nuances et le Domaine de la Chevalerie vous invitent à une expérience gastronomique exclusive !
Un dîner où la créativité culinaire rencontre les bouteilles de vin, pour une soirée où chaque bouchée se mêle parfaitement à chaque gorgée.
Mets raffinés, produits de saison, et vins d’exception laissez-vous emporter par l’harmonie des saveurs, dans une ambiance chaleureuse et élégante.
Un moment de partage entre passionnés de bonne cuisine et de grands vins. .
10 Rue de Tours La Chapelle-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 82 65 44 63 nuancesdeloire@gmail.com
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English :
Nuances restaurant and Domaine de la Jacquelinière wines invite you to an exclusive gastronomic experience!
A dinner where culinary creativity meets bottles of wine, for an evening where every mouthful blends perfectly with every sip.
L’événement Les Vignerons passent à table Chez Nuances avec le Domaine de la Chevalerie La Chapelle-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE