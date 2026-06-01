La Chapelle-sur-Loire

Les Vignerons passent à table Chez Nuances avec le Domaine de la Chevalerie

10 Rue de Tours La Chapelle-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Le restaurant Nuances et le Domaine de la Chevalerie vous invitent à une expérience gastronomique exclusive !

Un dîner où la créativité culinaire rencontre les bouteilles de vin, pour une soirée où chaque bouchée se mêle parfaitement à chaque gorgée.

Le restaurant Nuances et le Domaine de la Chevalerie vous invitent à une expérience gastronomique exclusive !

Un dîner où la créativité culinaire rencontre les bouteilles de vin, pour une soirée où chaque bouchée se mêle parfaitement à chaque gorgée.

Mets raffinés, produits de saison, et vins d’exception laissez-vous emporter par l’harmonie des saveurs, dans une ambiance chaleureuse et élégante.

Un moment de partage entre passionnés de bonne cuisine et de grands vins. .

10 Rue de Tours La Chapelle-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 82 65 44 63 nuancesdeloire@gmail.com

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English :

Nuances restaurant and Domaine de la Jacquelinière wines invite you to an exclusive gastronomic experience!

A dinner where culinary creativity meets bottles of wine, for an evening where every mouthful blends perfectly with every sip.

L’événement Les Vignerons passent à table Chez Nuances avec le Domaine de la Chevalerie La Chapelle-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE