A la découverte du Château de Bonnefontaine, Ville de Sarre-Union, Sarre-Union

Informations pratiques

A la découverte du Château de Bonnefontaine Samedi 19 septembre, 14h00 Ville de Sarre-Union Bas-Rhin

inscription par SMS au 06.08.88.58.45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Au cours d’une randonnée, le Club Vosgien de Sarre-Union présentera l’historique du château, de l’ancien hameau de Neuwererhof et du canal des Houillères de la Sarre.

Attention : le lieu de rendez-vous exact communiqué lors de l’inscription par SMS.

Ville de Sarre-Union Place de la République, 67430 Sarre-Union Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est 03 88 00 40 39 Sarre-Union est le nom de l’union de Bouquenom et Neu-Sarrewerden. Bouquenom, sur la rive droite de la Sarre, déjà occupée à l’époque gallo-romaine, obtient son statut de ville en 1328. C’est une ancienne cité fortifiée, avec des ruelles tortueuses et étroites, flanquée à l’origine de treize tours et de deux portes (quelques éléments des remparts se distinguent encore aujourd’hui). Sur la rive gauche, une nouvelle bourgade est érigée en 1706 : Neusaarwerden, appelée La Ville Neuve. Elle fut créée par les comtes de Nassau-Saarbrücken ; son architecture et son urbanisme lui confèrent un cachet remarquable et unique en Alsace. Les deux localités sont unifiées en 1794, donnant naissance au nom de Sarre-Union.

Le pluralisme religieux exceptionnel de Sarre-Union a laissé de nombreux témoins au détour de ses ruelles pittoresques. L’église Saint-Georges est ainsi l’un des édifices les plus remarquables de la ville. Construite sur les fondations d’une église médiévale, elle mêle harmonieusement l’art gothique tardif à des éléments Renaissance. Elle abrite un orgue du XVIIIᵉ siècle, qui fit l’objet de maintes restaurations, notamment suite aux dégradations de la Seconde Guerre mondiale.

Les autres communautés religieuses ne sont pas moins présentes, comme en témoignent les édifices tels que la chapelle des Jésuites et son collège (XVIIIᵉ s.), la synagogue (XIXᵉ s.), l’église luthérienne et le temple réformé de la Villeneuve (XVIIIᵉ s.).

Au début du XIXᵉ siècle, la commune est un bourg prospère, ville commerçante et pôle industriel, ce qui élève Sarre-Union au rang de capitale de l’Alsace Bossue. Outre ses industries nées du monde rural et de l’exploitation des ressources naturelles, comme le moulin et la tannerie, elle fut le berceau d’industries de renommée nationale et internationale : la chapellerie De Lagenhagen, la perlerie Karcher, la corderie Dommel, et le gazogène à bois du chimiste Imbert.

Randonnée accompagnée

©CV Sarre Union