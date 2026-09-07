Concert : Quintet de cuivres « Beatus », Espace culturel du temps, Sarre-Union

Informations pratiques

Concert : Quintet de cuivres « Beatus » Samedi 19 septembre, 20h00 Espace culturel du temps Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Laissez vous porter par les sonorités éclatantes de l’ensemble de cuivres Beatus dans le cadre exceptionnel de l’Espace culturel du Temple. L’Espace culturel est installé dans un ancien temple réformé du XVIIIe siècle, inspiré de l’architecture Stengel.

Espace culturel du temps rue des Eglises 67260 Sarre Union Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est

Laissez vous porter par les sonorités éclatantes de l’ensemble de cuivres Beatus dans le cadre exceptionnel de l’Espace culturel du Temple. L’Espace culturel est installé dans un ancien temple du de…

©Espace Culturel du Temple