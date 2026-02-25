Petit Marché de Noël Sarre-Union
dimanche 29 novembre 2026 · Sarre-Union
Informations pratiques
Sarre-Union
Petit Marché de Noël
rue des églises Sarre-Union Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-29
La ronde des marchés de Noël à Sarre-Union continue avec l’organisation du Petit Marché organisé par l’Espace culturel du Temple. Un nombre impressionnant de stands avec toute leur variété, sera présent cette année encore.
Comme de tradition, ce marché très pittoresque est organisé le jour du 1er Avent. Il aura lieu dans la salle de l’ancien temple réformé de la Ville-Neuve entre 10h et 18h. Le vin chaud préparé par les dames du comité sera servi tout au long de la journée. N’hésitez pas à venir y faire un tour afin de compléter votre liste de cadeaux de Noël. Le choix proposé sera très avantageux. .
rue des églises Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 6 04 18 72 56 rmrudio@orange.fr
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English :
L’événement Petit Marché de Noël Sarre-Union a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue
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