AGENDA · Sarre-Union
Concert de l’Ensemble Le masque Sarre-Union
samedi 7 novembre 2026 · Sarre-Union
Informations pratiques
Sarre-Union
Concert de l’Ensemble Le masque
rue des églises Sarre-Union Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07 20:00:00
fin : 2026-11-07 22:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Concert autour de Haendel avec l’ensemble Le masque . .
rue des églises Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 6 04 18 72 56 rmrudio@orange.fr
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English :
L’événement Concert de l’Ensemble Le masque Sarre-Union a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue
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