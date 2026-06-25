A la découverte du crapaud accoucheur Maison de quartier des Confluences Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 20:30 – 23:30

Gratuit : oui sur inscription Inscription obligatoire : tristan.gautier@bretagne-vivante.org ou au 06 87 47 17 04 Tout public

Bretagne Vivante vous invite à une soirée insolite à la rencontre de l’Alyte accoucheur : un petit crapaud protégé, discret mais mélodieux, qui fréquente nos parcs et jardins. Une courte conférence introductive à la maison de quartier des Confluences (2e étage) vous plongera dans l’univers de cet amphibien étonnant, avant de partir pour le parc de la Crapaudine à la tombée de la nuit pour une balade à l’écoute de son chant flûté et mystérieux. Une fois ses secrets dévoilés, à vous de jouer ! Devenez observateur et contribuez à l’inventaire participatif en signalant vos futures découvertes. Prévoir :- une lampe de poche ou une lampe frontale- un déplacement sur le site (15 min. à pied environ)

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr 06 87 47 17 04



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