À la découverte du Cyanotype à Cucuron Atelier de Curiosités Cucuron
À la découverte du Cyanotype à Cucuron Atelier de Curiosités Cucuron vendredi 3 juillet 2026.
Cucuron
À la découverte du Cyanotype à Cucuron
Atelier de Curiosités 77 rue du portail de Ginoux Cucuron Vaucluse
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-06 2026-08-11
Venez découvrir le cyanotype et passer un moment créatif et ludique, au frais dans notre Atelier. Repartez avec les 5 tirages en 15x20cm que vous aurez réalisés ! Apportez des plantes, des dentelles…
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Atelier de Curiosités 77 rue du portail de Ginoux Cucuron 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 96 74 46 contact@atelierdecuriosites.fr
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English :
Come and discover cyanotype and spend a creative, fun time in our cool workshop. Take home the 5 15x20cm prints you’ve made! Bring plants, lace…
L’événement À la découverte du Cyanotype à Cucuron Cucuron a été mis à jour le 2026-04-21 par Sud Luberon Tourisme
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