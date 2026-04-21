À la découverte du Cyanotype à Cucuron Atelier de Curiosités Cucuron

Cucuron

À la découverte du Cyanotype à Cucuron

Atelier de Curiosités 77 rue du portail de Ginoux Cucuron Vaucluse

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-06 2026-08-11

Venez découvrir le cyanotype et passer un moment créatif et ludique, au frais dans notre Atelier. Repartez avec les 5 tirages en 15x20cm que vous aurez réalisés ! Apportez des plantes, des dentelles…

.

Atelier de Curiosités 77 rue du portail de Ginoux Cucuron 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 96 74 46 contact@atelierdecuriosites.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover cyanotype and spend a creative, fun time in our cool workshop. Take home the 5 15x20cm prints you’ve made! Bring plants, lace…

L’événement À la découverte du Cyanotype à Cucuron Cucuron a été mis à jour le 2026-04-21 par Sud Luberon Tourisme