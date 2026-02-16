Les Vêpres Musicales à Cucuron Cucuron

Les Vêpres Musicales à Cucuron

église Notre-Dame de Beaulieu de Cucuron Cucuron Vaucluse

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

2026-07-19

Une heure de musique autour de l’orgue historique de Cucuron!

église Notre-Dame de Beaulieu de Cucuron Cucuron 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 20 12 41 adoc84@orange.fr

An hour of music around the historic Cucuron organ!

