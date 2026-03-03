Les Vêpres Musicales à Cucuron église Notre-Dame de Beaulieu de Cucuron Cucuron

Les Vêpres Musicales à Cucuron

église Notre-Dame de Beaulieu de Cucuron église ND de Beaulieu Cucuron Vaucluse

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09 19:15:00

2026-08-09

Récital d’orgue par Emmanuel ARAKELIAN !

église Notre-Dame de Beaulieu de Cucuron église ND de Beaulieu Cucuron 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 20 12 41 adoc84@orange.fr

English :

Organ recital by Emmanuel ARAKELIAN!

