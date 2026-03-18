À la découverte du Domaine des Grands Prés

Saint-Agnan en Morvan Saint-Agnan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Samedi 25 juillet À la découverte du Domaine des Grands Prés

Partons ensemble à la découverte de ce site au patrimoine naturel exceptionnel. Des surprises vous y attendent, tant naturelles que culturelles.

L’occasion de découvrir l’un des 12 sites de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan.

58230 Saint-Agnan

️ De 14h00 à 16h00

Conseillé à partir de 8 ans

Longueur de la balade 1 km

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la météo, ainsi que de l’eau.

️ Gratuit

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, merci pour votre compréhension

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Inscription obligatoire

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/a3CC8eRtLKNt5rweT3iLEZZB

✉contact@parcdumorvan.org

☎03 86 78 79 57 .

Saint-Agnan en Morvan Saint-Agnan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English :

L’événement À la découverte du Domaine des Grands Prés Saint-Agnan a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM