À la découverte du Domaine des Grands Prés Saint-Agnan
À la découverte du Domaine des Grands Prés Saint-Agnan samedi 25 juillet 2026.
À la découverte du Domaine des Grands Prés
Saint-Agnan en Morvan Saint-Agnan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Samedi 25 juillet À la découverte du Domaine des Grands Prés
Partons ensemble à la découverte de ce site au patrimoine naturel exceptionnel. Des surprises vous y attendent, tant naturelles que culturelles.
L’occasion de découvrir l’un des 12 sites de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan.
58230 Saint-Agnan
️ De 14h00 à 16h00
Conseillé à partir de 8 ans
Longueur de la balade 1 km
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la météo, ainsi que de l’eau.
️ Gratuit
Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, merci pour votre compréhension
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.
Inscription obligatoire
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/a3CC8eRtLKNt5rweT3iLEZZB
✉contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57 .
Saint-Agnan en Morvan Saint-Agnan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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L’événement À la découverte du Domaine des Grands Prés Saint-Agnan a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM