Spectacle équestre de Majaz’L Les Gueniffets Saint-Agnan
Spectacle équestre de Majaz’L Les Gueniffets Saint-Agnan mardi 14 juillet 2026.
Spectacle équestre de Majaz’L
Les Gueniffets Domaine du bois du loup Saint-Agnan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-08-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Spectacle équestre
Tous les mardis du 15 juillet à fin août à 20h, possibilité de se restaurer sur place.
Tarif au chapeau
Repas spectacle
Le repas spectacle est l’occasion de se retrouver le temps d’une soirée en famille ou entre amis dans une ambiance conviviale.
Tarifs
– Adulte 30 € par personne.
– Enfant 15€ par personne (jusqu’à 12 ans).
Sur réservation au plus tard le mercredi avant le repas spectacle.
Organisation de repas spectacles pour tous vos évènements (anniversaire, mariage, comités d’entreprise, repas de fin d’année, associations, clubs sportif…).
Possibilité de finir en soirée dansante.
Possibilité de réserver tous les jours midi et soir. .
Les Gueniffets Domaine du bois du loup Saint-Agnan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 07 71 domaineduboisduloup@gmail.com
English : Spectacle équestre de Majaz’L
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle équestre de Majaz’L Saint-Agnan a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs