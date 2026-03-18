Grand tour du lac de Saint-Agnan Saint-Agnan
Grand tour du lac de Saint-Agnan Saint-Agnan mardi 4 août 2026.
Grand tour du lac de Saint-Agnan
Saint-Agnan-en-Morvan Saint-Agnan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Mardi 4 août Grand tour du lac de Saint-Agnan
À vos chaussures ! Embarquons ensemble pour une randonnée à la découverte de ce site au patrimoine naturel exceptionnel. Entre forêts, tourbières et lac, le dépaysement est assuré.
Saint-Agnan
️ De 10h à 16h00
Conseillé à partir de 12 ans
Longueur de la balade 8 km
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés
Prévoir un pique-nique et 2 L d’eau minimum
️ Gratuit
Nos amis les chiens ne sont pas autorisés, merci pour votre compréhension
Inscription obligatoire
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/siNJamtqB5gnJsm8PCi2LxEL
✉contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail. .
Saint-Agnan-en-Morvan Saint-Agnan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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L’événement Grand tour du lac de Saint-Agnan Saint-Agnan a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM