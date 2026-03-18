Grand tour du lac de Saint-Agnan

Saint-Agnan-en-Morvan Saint-Agnan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Mardi 4 août Grand tour du lac de Saint-Agnan

À vos chaussures ! Embarquons ensemble pour une randonnée à la découverte de ce site au patrimoine naturel exceptionnel. Entre forêts, tourbières et lac, le dépaysement est assuré.

Saint-Agnan

️ De 10h à 16h00

Conseillé à partir de 12 ans

Longueur de la balade 8 km

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés

Prévoir un pique-nique et 2 L d’eau minimum

️ Gratuit

Nos amis les chiens ne sont pas autorisés, merci pour votre compréhension

Inscription obligatoire

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/siNJamtqB5gnJsm8PCi2LxEL

✉contact@parcdumorvan.org

☎03 86 78 79 57

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail. .

Saint-Agnan-en-Morvan Saint-Agnan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English :

L’événement Grand tour du lac de Saint-Agnan Saint-Agnan a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM