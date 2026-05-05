À la découverte du Jardin des Plantes de Montpellier, Jardin des plantes, Montpellier

À la découverte du Jardin des Plantes de Montpellier 6 et 7 juin Jardin des plantes Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Plusieurs visites et ateliers proposés tout au long du weend-end les 6 et 7 juin 2026.

Retrouveez plus d’informations sur le site : https://facmedecine.umontpellier.fr/jardin-des-plantes/

Jardin des plantes 12 Boulevard Henri IV, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33434433620 https://fr-fr.facebook.com/jdpmontpellier [{« link »: « https://facmedecine.umontpellier.fr/jardin-des-plantes/ »}] Fondé en 1593 par Henri IV, le plus ancien jardin botanique de France s’étend sur près de 5 hectares au cœur de Montpellier. Rattaché à la Faculté de médecine, cet espace autrefois entièrement dédié à la recherche et à l’enseignement continue d’attirer les chercheurs du monde entier. Le Jardin des Plantes de Montpellier est classé au titre des sites en 1982 et protégé au titre des Monuments Historiques depuis le 3 septembre 1992. à proximité de la promenade du Peyrou par le boulevard Henri-IV. Tram : ligne 1 ou 4, arrêt Place Albert 1er. Bus n°6, 7 ou 16 arrêt « Peyrou », 163 rue auguste-Broussonnet. Parking à proximité, animaux non admis.

Rendez-vous aux jardins

©jdplantes