Informations pratiques

À la découverte du nouveau podcast « La Fozera, les voix de Libourne » : lieu d’écoute n°2 Samedi 19 septembre, 15h00 Hôtel de ville de Libourne Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

En écho au thème de cette année, « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », le podcast libournais La Fozera, Les voix de Libourne, donne à entendre un patrimoine aussi précieux que fragile : la mémoire des habitants.

Fruit d’un travail inédit de collecte mené dans le cadre de l’Inventaire du patrimoine, cette création sonore est née d’une démarche singulière. Des habitants sont allés à la rencontre de celles et ceux dont les récits racontent l’histoire de la ville, avec la conviction que ces voix doivent être recueillies et transmises avant qu’elles ne s’éteignent.

Présentée pour la première fois au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, La Fozera se découvre à travers quatre rendez-vous exceptionnels : quatre lieux, quatre épisodes et quatre thématiques pour explorer Libourne sous un nouveau regard.

Les lieux d’écoute seront communiqués aux participants inscrits avant chaque rendez-vous.

Hôtel de ville de Libourne Place Abel Surchamp, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.libourne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « ateliersdupatrimoine@libourne.fr »}]

En écho au thème de cette année, « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », le podcast libournais La Fozera – Les voix de Libourne donne à entendre un patrimoine aussi précieux que de …

©ville de Libourne