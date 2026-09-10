Visitez en avant-première le SMICVAL market, SMICVAL Market du Libournais, Libourne

Informations pratiques

Visitez en avant-première le SMICVAL market 19 et 20 septembre SMICVAL Market du Libournais Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Le SMICVAL Market du Libournais est une déchèterie nouvelle génération conçue comme un « supermarché inversé ». Les habitants peuvent y déposer, récupérer et recycler gratuitement des objets et des matériaux, afin de réduire les déchets et de favoriser le réemploi.

Installé au 229 avenue de l’Épinette, à Libourne, sur un ancien site industriel entièrement réhabilité, ce tiers-lieu emblématique de la sobriété accueille les habitants et les acteurs du territoire.

Organisé en espaces thématiques, avec notamment une maison des objets, un préau des matériaux et différentes zones de dépôt, le SMICVAL Market permet à chacun de donner ou de repartir avec des objets, des meubles et des matériaux. Son fonctionnement repose sur les principes de l’économie circulaire et invite à porter un nouveau regard sur ce que l’on considère habituellement comme un déchet.

Cette démarche se retrouve également dans l’architecture du lieu, dont la construction intègre des matériaux issus de filières de récupération et de recyclage.

Lieu collaboratif et vivant, le SMICVAL Market du Libournais associe architecture, usages et pratiques quotidiennes pour imaginer de nouvelles manières de consommer et de préserver les ressources locales.

SMICVAL Market du Libournais 229, avenue de l’Épinette, 33500 Libourne Libourne 33500 L’Épinette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « visitesmicval@libourne.fr »}] Smicval Market, nouveau lieu emblématique pour la réduction et le recyclage des déchets. Bâtiment avec un geste architectural fort, conçu par le cabinet libournais « BYAA Architectes »

Le SMICVAL Market du Libournais est une déchèterie nouvelle génération pensée comme un « supermarché inversé » où les habitants viennent donner, prendre et recycler gratuitement des objets et des de …

©Sandrine IRATCABAL pour BYAA