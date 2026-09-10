Informations pratiques

Participez à l’atelier « Archi Pat’ Mat' » au Liburnia Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Le Liburnia Gironde

Gratuit. En accès libre. Âge minimum requis 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Modélisez la silhouette de Libourne à travers ses architectures.

Cet atelier invite adultes et enfants à découvrir la richesse et la diversité du patrimoine bâti de la ville, puis à imaginer un paysage composé de ses façades emblématiques.

Chaque participant réalisera une création graphique qu’il pourra emporter à l’issue de l’atelier. Cette approche sensible et ludique permettra d’aiguiser le regard porté sur l’environnement proche et, plus particulièrement, sur le patrimoine architectural.

Le Liburnia 14 Rue Donnet, 33500 Libourne, France Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557741314 http://www.theatreleliburnia.fr La salle « Jeanne d’Arc » fût construite derrière l’église Saint Ferdinand grâce à la générosité de la Comtesse de Kermartin. Ce nom lui vint du premier spectacle qui y fut donné le 23 juin 1910. Un temps cinéma dans les années 40, cette salle devient municipale vers 1967 et accueille des artistes mythiques de la scène française et rock au début des années 80, puis se succèdent des grands noms du théâtre.

Rénovée en 2006, elle fait aujourd’hui la part belle à la création à travers un programme mêlant théâtre, danse, magie, poésie et impliquant les arts de la rue, liant également son programme et ses résidences d’artistes au festival des arts de rue Fest’arts.

Modélisez la silhouette de Libourne à travers ses architectures.

©Natacha Jolivet