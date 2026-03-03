A la découverte du Palais des Papes et du Pont Saint-Bénezet place du Palais des Papes Avignon

A la découverte du Palais des Papes et du Pont Saint-Bénezet

Début : 2026-07-01 16:00:00

fin : 2026-07-31

2026-07-01 2026-08-01

Avignon, capitale de la papauté, capitale européenne de la Culture, a ses deux monuments emblématiques, le Palais des Papes et le Pont Saint Bénezet, classés depuis 1995 à l’UNESCO.

place du Palais des Papes Départ Palais des Papes Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com

Avignon, capital of the Papacy and European Capital of Culture, has two emblematic monuments, the Palais des Papes and the Pont Saint Bénezet, which have been listed by UNESCO since 1995.

