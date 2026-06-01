A la découverte du patrimoine agricole en Vallée de la Dordogne Corrézienne, Ferme Lou Roc, Saint-Martin-la-Méanne
A la découverte du patrimoine agricole en Vallée de la Dordogne Corrézienne, Ferme Lou Roc, Saint-Martin-la-Méanne vendredi 5 juin 2026.
A la découverte du patrimoine agricole en Vallée de la Dordogne Corrézienne Vendredi 5 juin, 14h00 Ferme Lou Roc Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Durant l’après-midi, les élèves des écoles participeront à de multiples animations et présentations. Par groupe les élèves, pourront découvrir la production de fromages bio, des compte autour de l’agriculture local, le patrimoine agricole présent.
Ferme Lou Roc Murat 19320 Saint-Martin-la-Méanne France Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Que de mieux pour les élèves des écoles d’aller sur le terrain pour parler agriculture et patrimoine?
DR
À voir aussi à Saint-Martin-la-Méanne (Corrèze)
- Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Martin la Méanne Saint-Martin-la-Méanne 7 juin 2026
- Fête de la musique à Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-Méanne 21 juin 2026
- Saint-Martin-la-Méanne en fête avec CANTABILE, Église de Saint-Martin-la-Méanne, Saint-Martin-la-Méanne 21 juin 2026