A la découverte du patrimoine agricole en Vallée de la Dordogne Corrézienne, Ferme Lou Roc, Saint-Martin-la-Méanne

A la découverte du patrimoine agricole en Vallée de la Dordogne Corrézienne Vendredi 5 juin, 14h00 Ferme Lou Roc Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Durant l’après-midi, les élèves des écoles participeront à de multiples animations et présentations. Par groupe les élèves, pourront découvrir la production de fromages bio, des compte autour de l’agriculture local, le patrimoine agricole présent.

Ferme Lou Roc Murat 19320 Saint-Martin-la-Méanne France Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Que de mieux pour les élèves des écoles d’aller sur le terrain pour parler agriculture et patrimoine?

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