Saint-Martin-la-Méanne en fête avec CANTABILE, Église de Saint-Martin-la-Méanne, Saint-Martin-la-Méanne
Saint-Martin-la-Méanne en fête avec CANTABILE, Église de Saint-Martin-la-Méanne, Saint-Martin-la-Méanne dimanche 21 juin 2026.
Saint-Martin-la-Méanne en fête avec CANTABILE Dimanche 21 juin, 18h30 Église de Saint-Martin-la-Méanne Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00
Dimanche 21 juin dès 18h30 dans l’église de Saint-Martin-la-Méanne et dans le cadre de la fête de la musique l’Ensemble CANTABILE de Monceaux-sur-Dordogne vous propose un concert gratuit. Au menu essentiellement des chansons françaises harmonisées à plusieurs voix et accompagnées, en live, au piano et à la guitare…
Venez nombreux nous encourager !
Église de Saint-Martin-la-Méanne 10 route du Chastang Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 89 91 91 97
**Dimanche 21 juin** **dès 18h30** dans l’**église de Saint-Martin-la-Méanne** et dans le cadre de la fête de la musique l’Ensemble CANTABILE de Monceaux-sur-Dordogne vous propose un _concert Au menu…
©Cantabile
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