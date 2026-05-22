Saint-Martin-la-Méanne

Fête de la musique à Saint-Martin-la-Méanne

10 Route du Chastang Saint-Martin-la-Méanne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:30:00

fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Dans le cadre de la Fête de la Musique, l’église de Saint-Martin-la-Méanne accueille un concert de chansons françaises proposé par l’Ensemble Cantabile de Monceaux-sur-Dordogne. Cette soirée musicale ouverte à tous met à l’honneur le répertoire de la chanson française dans une ambiance conviviale et festive. .

10 Route du Chastang Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 04 62

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English : Fête de la musique à Saint-Martin-la-Méanne

L’événement Fête de la musique à Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-Méanne a été mis à jour le 2026-05-22 par Corrèze Tourisme