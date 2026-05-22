Fête de la musique à Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-Méanne
Fête de la musique à Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-Méanne dimanche 21 juin 2026.
Saint-Martin-la-Méanne
Fête de la musique à Saint-Martin-la-Méanne
10 Route du Chastang Saint-Martin-la-Méanne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:30:00
fin : 2026-06-21 23:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Dans le cadre de la Fête de la Musique, l’église de Saint-Martin-la-Méanne accueille un concert de chansons françaises proposé par l’Ensemble Cantabile de Monceaux-sur-Dordogne. Cette soirée musicale ouverte à tous met à l’honneur le répertoire de la chanson française dans une ambiance conviviale et festive. .
10 Route du Chastang Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 04 62
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English : Fête de la musique à Saint-Martin-la-Méanne
L’événement Fête de la musique à Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-Méanne a été mis à jour le 2026-05-22 par Corrèze Tourisme