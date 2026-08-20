À la découverte du petit Versailles languedocien : Bonnier de la Mosson !, Domaine du château de Bonnier de la Mosson, Montpellier

Informations pratiques

À la découverte du petit Versailles languedocien : Bonnier de la Mosson ! 19 et 20 septembre Domaine du château de Bonnier de la Mosson Hérault

Gratuit. Préinscription obligatoire. Durée : 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez le domaine de Bonnier de la Mosson, un joyau architectural à l’abandon.

Cette visite vous conduira dans les ruines de ce qui subsistent de ce domaine impressionnant. Avec un peu d’imagination, plongez au coeur de ce château mêlant joyaux et grandeurs du XVIIIe siècle.

Domaine du château de Bonnier de la Mosson Route de Lodève, 34080 Montpellier, France Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie +33467347000 https://www.montpellier-tourisme.fr/sejourner/loisirs-et-activites/patrimoine-et-musees/tout-le-patrimoine-musees-monuments/domaine-du-chateau-de-bonnier-de-la-mosson-montpellier-fr-3835521 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] Le château de Joseph Bonnier de la Mosson, trésorier de la Bourse et conseiller à la Cour des comptes, fut construit en 1723. La mort prématurée de son fils Joseph II alors propriétaire en 1744, conduisit sa veuve à vendre cette somptueuse folie qui sera peu à peu démantelée.

Seuls subsistent de cette demeure les éléments de la décoration intérieure du salon de musique, les gypseries, le pavillon central, le buffet d’eau et quelques statues de la terrasse.

Avec un peu d’imagination, plongez au cœur de ce château mêlant joyaux et grandeurs du XVIIIe siècle.

Le château est ouvert uniquement lors de visites guidées.

Visitez le domaine de Bonnier de la Mosson, un joyau architectural à l’abandon.

©OT3M – Bruno MARTINEZ