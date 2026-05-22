Montpellier

PLANÈTE BEURK

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29 2026-08-30 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-19 2026-09-20

PLANÈTE BEURK

Les samedis et dimanches à 11h00 du 22 août au 20 septembre 2026 inclus

PLANÈTE BEURK

Les samedis et dimanches à 11h00 du 22 août au 20 septembre 2026 inclus

Un voyage BEURKement passionnant dans notre corps et dans la vie !

Sur réservation .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PLANET BEURK

Saturdays and Sundays at 11:00 a.m. from August 22 to September 20, 2026 inclusive

L’événement PLANÈTE BEURK Montpellier a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT MONTPELLIER