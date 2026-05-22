PLANÈTE BEURK Montpellier
PLANÈTE BEURK Montpellier samedi 22 août 2026.
Montpellier
PLANÈTE BEURK
9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault
Tarif : 11 – 11 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29 2026-08-30 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-19 2026-09-20
PLANÈTE BEURK
Les samedis et dimanches à 11h00 du 22 août au 20 septembre 2026 inclus
PLANÈTE BEURK
Les samedis et dimanches à 11h00 du 22 août au 20 septembre 2026 inclus
Un voyage BEURKement passionnant dans notre corps et dans la vie !
Sur réservation .
9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
PLANET BEURK
Saturdays and Sundays at 11:00 a.m. from August 22 to September 20, 2026 inclusive
L’événement PLANÈTE BEURK Montpellier a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT MONTPELLIER
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