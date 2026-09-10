A la découverte du picot bigouden, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy

Informations pratiques

A la découverte du picot bigouden Samedi 19 septembre, 14h30 Musée de la conserverie Alexis Le Gall Finistère

Gratuit, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fidèle au poste, Lucile Chever, membre de l’association Dame du picot, viendra partager avec vous son savoir-faire.

Découvrez le picot bigouden, dentelle emblématique de notre territoire. Cet artisanat s’est développé au début du XXe siècle, durant la pénurie de sardines de 1902-1907, permettant aux familles de trouver des revenus substitutifs à ceux de la pêche. Il a ensuite prospéré, et a connu un succès certain grâce à la finesse de ses motifs, obtenus avec l’utilisation de fils très fin travaillés au cordon.

Aujourd’hui, cet artisanat est pratiqué par des passionnés, soucieux de faire vivre cette technique inscrite au patrimoine immatériel de Bretagne.

Musée de la conserverie Alexis Le Gall 8 Impasse du Nord 29750 Loctudy Loctudy 29750 Finistère Bretagne 0298988399 https://www.musee-conserverie-loctudy.bzh/ https://www.facebook.com/Museealexislegall/;https://www.instagram.com/museedelaconserverie/;https://www.linkedin.com/in/mus%C3%A9e-de-la-conserverie-alexis-le-gall-95075621b/;https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancienne-conserverie-le-gall-a-loctudy;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000079 Venez revivre l’aventure sardinière en pays bigouden sud ! Au travers de sa maison de maître et de son usine de transformation de poisson, le musée de la conserverie de Loctudy retrace l’histoire de la famille Le Gall qui l’a fait tourner de 1920 à 1955, ainsi que l’histoire des femmes qui ont travaillé sur ce lieu de production industrielle à dimension artisanale.

Un voyage à la fois familial, mémoriel et social. Pas de parking dédié au musée, stationnement dans la rue du port, arrêt « Square Poulavillec » de la ligne de bus 56C Breizh Go

Découvrez le picot bigouden, dentelle emblématique de notre territoire, inscrit à l’inventaire du patrimoine immatériel de Bretagne. Picot Savoir-faire

Musée de la conserverie de Loctudy