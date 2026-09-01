Informations pratiques

Gamaches

A la manière de… Salvador Dali

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Venez créer en vous inspirant de l’oeuvre Les Éléphants de Dalí.

Le principe venez réaliser une œuvre en vous inspirant de celle d’un artiste.

Durée 1 heure | Pour tous, dès 5 ans | Sur inscription auprès de la Médiathèque.

Venez créer en vous inspirant de l’oeuvre Les Éléphants de Dalí.

Le principe venez réaliser une œuvre en vous inspirant de celle d’un artiste.

Durée 1 heure | Pour tous, dès 5 ans | Sur inscription auprès de la Médiathèque. .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr

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English :

Come create your own artwork inspired by Dal%ED’s “Les %C9l%E9phants.”

Here’s how it works: come create a piece of art inspired by an artist’s work.

Duration: 1 hour | For everyone, ages 5 and up | Registration required at the Media Library.

L’événement A la manière de… Salvador Dali Gamaches a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION LE TREPORT MERS