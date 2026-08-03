Informations pratiques

Gamaches

Rallye des vieux volants

Gamaches Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Rallye touristique autour de Gamaches.

Place de Gamaches, à partir de 8h30.

Arrivée au Mille Club à partir de 12h30.

Sur inscription.

Rallye touristique autour de Gamaches.

Place de Gamaches, à partir de 8h30.

Arrivée au Mille Club à partir de 12h30.

Sur inscription. .

Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 31 73 78 91

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English :

Sightseeing rally around Gamaches.

Gamaches Square, starting at 8:30 a.m.

Arrival at the Mille Club starting at 12:30 p.m.

Registration required.

L’événement Rallye des vieux volants Gamaches a été mis à jour le 2026-07-31 par DESTINATION LE TREPORT MERS