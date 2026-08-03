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AGENDA · Gamaches

Rallye des vieux volants Gamaches

dimanche 27 septembre 2026 · Gamaches

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Ville
80220 Gamaches
Département
Somme
Tarif

Gamaches

Rallye des vieux volants

Gamaches Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Rallye touristique autour de Gamaches.
Place de Gamaches, à partir de 8h30.
Arrivée au Mille Club à partir de 12h30.
Sur inscription.
Rallye touristique autour de Gamaches.
Place de Gamaches, à partir de 8h30.
Arrivée au Mille Club à partir de 12h30.
Sur inscription.   .

Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 31 73 78 91 

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English :

Sightseeing rally around Gamaches.
Gamaches Square, starting at 8:30 a.m.
Arrival at the Mille Club starting at 12:30 p.m.
Registration required.

L’événement Rallye des vieux volants Gamaches a été mis à jour le 2026-07-31 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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