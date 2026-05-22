Gamaches

Stage découverte Multi-Activités

Chemin des Meuniers Gamaches Somme

Tarif : 104 – 104 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

– Mardi 4 août Kayak

– Mercredi 5 août Tir à l’arc

– Jeudi 6 août Paddle

– Vendredi 7 août Big Sup

De 8 à 12 ans. 104€ pour les 4 jours.

Réservation possible en ligne.

– Mardi 4 août Kayak

– Mercredi 5 août Tir à l’arc

– Jeudi 6 août Paddle

– Vendredi 7 août Big Sup

De 8 à 12 ans. 104€ pour les 4 jours.

Réservation possible en ligne. .

Chemin des Meuniers Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 9 71 55 42 40 gpa80@orange.fr

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English :

– Tuesday, August 4: Kayaking

– Wednesday, August 5: Archery

– Thursday, August 6: Paddle

– Friday, August 7: Big Sup

Ages 8 to 12. 104? for 4 days.

Online booking possible.

L’événement Stage découverte Multi-Activités Gamaches a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION LE TREPORT MERS