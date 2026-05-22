Gamaches

Stage découverte Multi-Activités

Chemin des Meuniers Gamaches Somme

Tarif : 81 – 81 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

– Mardi 11 août Kayak

– Mercredi 12 août Tir à l’arc

– Jeudi 13 août Paddle

De 8 à 12 ans. 81€ pour les 3 jours.

Réservation possible en ligne.

– Mardi 11 août Kayak

– Mercredi 12 août Tir à l’arc

– Jeudi 13 août Paddle

De 8 à 12 ans. 81€ pour les 3 jours.

Réservation possible en ligne. .

Chemin des Meuniers Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 9 71 55 42 40 gpa80@orange.fr

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English :

– Tuesday, August 11: Kayaking

– Wednesday, August 12: Archery

– Thursday August 13: Paddle

Ages 8 to 12. 81? for 3 days.

Online booking possible.

L’événement Stage découverte Multi-Activités Gamaches a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION LE TREPORT MERS