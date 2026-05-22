Stage dériveur Optimist Gamaches
Stage dériveur Optimist Gamaches lundi 3 août 2026.
Gamaches
Stage dériveur Optimist
Chemin des Meuniers Gamaches Somme
Tarif : 125 – 125 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-07 16:00:00
Date(s) :
2026-08-03
De 7 à 12 ans. 125€ pour les 5 jours.
Initiation et perfectionnement sur Optimist. La prestation comprend Le matériel et l’encadrement et conseils techniques.
Réservation possible en ligne.
De 7 à 12 ans. 125€ pour les 5 jours.
Initiation et perfectionnement sur Optimist. La prestation comprend Le matériel et l’encadrement et conseils techniques.
Réservation possible en ligne. .
Chemin des Meuniers Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 9 71 55 42 40 gpa80@orange.fr
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English :
Ages 7 to 12. 125? for 5 days.
Initiation and improvement on Optimist. Service includes Equipment, supervision and technical advice.
Online booking possible.
L’événement Stage dériveur Optimist Gamaches a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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