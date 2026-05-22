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Stage dériveur Optimist Gamaches

Stage dériveur Optimist Gamaches lundi 3 août 2026.

Adresse : Chemin des Meuniers

Ville : 80220 Gamaches

Département : Somme

Début : lundi 3 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 125 125 Tarif de base plein tarif

Gamaches

Stage dériveur Optimist

Chemin des Meuniers Gamaches Somme

Tarif : 125 – 125 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :
2026-08-03

De 7 à 12 ans. 125€ pour les 5 jours.
Initiation et perfectionnement sur Optimist. La prestation comprend Le matériel et l’encadrement et conseils techniques.
Réservation possible en ligne.
De 7 à 12 ans. 125€ pour les 5 jours.
Initiation et perfectionnement sur Optimist. La prestation comprend Le matériel et l’encadrement et conseils techniques.
Réservation possible en ligne.   .

Chemin des Meuniers Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 9 71 55 42 40  gpa80@orange.fr

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English :

Ages 7 to 12. 125? for 5 days.
Initiation and improvement on Optimist. Service includes Equipment, supervision and technical advice.
Online booking possible.

L’événement Stage dériveur Optimist Gamaches a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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