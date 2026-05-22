Gamaches

Stage dériveur Optimist

Chemin des Meuniers Gamaches Somme

Tarif : 104 – 104 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 14:00:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-08-10

De 7 à 12 ans. 104€ pour les 4 jours.

Initiation et perfectionnement sur Optimist. La prestation comprend Le matériel et l’encadrement et conseils techniques.

Réservation possible en ligne.

De 7 à 12 ans. 104€ pour les 4 jours.

Initiation et perfectionnement sur Optimist. La prestation comprend Le matériel et l’encadrement et conseils techniques.

Réservation possible en ligne. .

Chemin des Meuniers Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 9 71 55 42 40 gpa80@orange.fr

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English :

Ages 7 to 12. 104? for 4 days.

Initiation and improvement on Optimist. Service includes Equipment, supervision and technical advice.

Online booking possible.

L’événement Stage dériveur Optimist Gamaches a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION LE TREPORT MERS